Un hombre de 63 años, herido 'menos grave' en un accidente de moto a las afueras de Badajoz

BADAJOZ 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años ha resultado herido 'menos grave' este pasado sábado en un accidente de una moto a las afueras de Badajoz.

El accidente se produjo en torno a las 22,58 horas en el punto kilométrico 3 de la carretera N-432, a la altura de la Urbanización Las Rozas.

El hombre fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz con un politraumatismo.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada de emergencia del Servicio Extremeño de Salud (SES), efectivos de la Policía Local de Badajoz y de Emergencias en Carretera de la N-432.