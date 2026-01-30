Un hombre de 79 años resulta herido grave al sufrir un accidente de tráfico cerca de Valencia del Ventoso

BADAJOZ, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 79 años ha resultado herido de carácter grave al sufrir un accidente de tráfico, en el que ha quedado atrapado en su vehículo, cerca de la localidad pacense de Valencia del Ventoso.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 12,40 horas de este viernes se ha recibido una llamada alertando de un accidente de tráfico en el kilómetro 14 de la carretera BA-160, cerca de Valencia del Ventoso.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y un equipo sanitario del Centro de Salud de Valencia del Ventoso, así como una patrulla de la Guardia Civil y Bomberos del CPEI de Zafra y Fregenal de la Sierra, que han trabajado en la excarcelación del herido.

El hombre herido, de 79 años, presentaba un traumatismo en un brazo, y tras ser atendido en el lugar del siniestro, ha sido trasladado en estado grave al Hospital de Llerena.