Un hombre pasa a disposición judicial en Talavera la Real por quebrantar una orden de alejamiento

Jefatura de la Policía Local de Talavera la Real - POLICÍA LOCAL TALAVERA LA REAL

El varón fue sorprendido cuando se disponía a entrar en el domicilio de su pareja, sobre la que tiene la orden de alejamiento

TALAVERA LA REAL (BADAJOZ), 12 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Talavera la Real ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, tras sorprenderle incumpliendo una orden de alejamiento que posee sobre su pareja.

Los hechos ocurrieron sobre las 11,00 horas del pasado miércoles en la localidad pacense, momento en el que los agentes -que se encontraban realizando funciones propias de su cargo- observaron cómo un varón, del que tenían conocimiento que tiene una orden de alejamiento sobre su pareja, se disponía a entrar en el domicilio donde esta reside.

Además, los agentes comprobaron que la pareja se encontraba, en este instante, dentro de la vivienda, de manera que procedieron a la detención inmediata del hombre.

Una vez detenido, los agentes trasladaro al varón a la Jefatura de la Policía Local de Talavera la Real , donde instruyeron las diligencias policiales oportunas como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena.

Posteriormente, se procedió a la entrega del detenido a la Guardia Civil de Talavera la Real, que, a su vez, lo puso a disposición judicial en la mañana de este pasado jueves.