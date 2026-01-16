El Hospital Universitario de Cáceres logra la excelencia en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal

La consejera de Salud Sara García España en el acto de entrega al HUC la certificacón en el manejo de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal - JUNTA DE EXTEMADURA

CÁCERES 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) del Área de Salud de Cáceres ha obtenido la certificación de calidad que concede el Grupo Español de Trabajo de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (Geteccu). Se trata del máximo reconocimiento nacional a la labor profesional realizada por este servicio del Hospital Universitario de Cáceres con sus pacientes, diagnosticados con trastornos crónicos por una inflamación persistente del intestino provocada por el sistema inmunitario.

Esta acreditación valora la excelencia tanto en la parte asistencial, como en la formativa e investigadora, y forma parte del Programa de Certificación de las Unidades de Atención Integral a pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (CUE).

Distingue aquellos servicios clínicos de referencia nacional en el manejo de esta patología bajo una serie de criterios de calidad relacionados con la atención ofrecida, la experiencia y seguridad de los pacientes, la actividad en docencia e investigación, la estructura y recursos del servicio, junto con las acciones desarrolladas de mejora continua.

El funcionamiento de la Unidad de EII del Área de Salud de Cáceres y la calidad de su servicio, tanto a nivel profesional como humano, han llevado a que haya conseguido acreditarse como una Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de excelencia en todo el territorio español.

"Es una unidad que es excelente en trato a pacientes, excelente en trato entre compañeros y excelente en investigación, porque también contribuye la investigación nacional e internacional desde Cáceres", ha destacado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, en el acto de entrega celebrado en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI) Cáceres.

La unidad está formada en la actualidad por tres médicos especialistas en Aparato Digestivo y una enfermera, y se ubica en el Hospital Universitario de Cáceres, donde realizan una valoración y seguimiento a más de 900 pacientes anuales de los que "más de 350 tienen, además, acceso a terapias avanzadas por indicación médica", ha destacado García Espada.

La persona diagnosticada con una de estas enfermedades, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, que son las más frecuentes, recibe una consulta inicial de acogida en la que médico y enfermera le explican el proceso de su enfermedad, el funcionamiento de la Unidad, su seguimiento y el contacto con la misma.

A lo largo del tiempo, continuará realizando una serie de consultas programadas, pero también a demanda: por el tipo de patología que sufre, siempre puede tener acceso a sus profesionales mediante diferentes vías (presencial, por teléfono con enfermería o por correo electrónico).

También dispone de otra serie de actividades e iniciativas organizadas por la Unidad de EII que sirven como punto de encuentro y conexión entre todos los pacientes, sobre todo, como un apoyo en la parte emocional.

Para garantizar el abordaje integral de esta patología, se trabaja de forma coordinada y directa con otras especialidades que también resultan necesarias: Cirugía, Farmacia y Radiología. Del mismo modo, mantienen una estrecha relación con Reumatología y Dermatología, porque puede haber casos relacionados que requieran su intervención.

Además, la Unidad de EII participa en muchos estudios multicéntricos a nivel nacional. Se encuentra dentro del registro ENEIDA, una gran base de datos impulsada por el Geteccu que recoge datos clínicos, epidemiológicos y de seguridad de tratamientos de pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal en España.

También colabora con la Universidad de Extremadura (UEx) en estudios sobre nutrición y ejercicio físico en pacientes con enfermedad de Crohn. Y, desde sus inicios, pertenece al grupo G-educainflamatoria, un espacio on-line del Geteccu, dirigido fundamentalmente a pacientes, para resolver sus dudas e inquietudes y favorecer un mejor conocimiento de su enfermedad.

Esta certificación de calidad de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Área de Salud de Cáceres "supone un paso más en el esfuerzo de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, a través del Servicio Extremeño de Salud (SES), para seguir sumando la excelencia a nuestro sistema sanitario, prestando el apoyo necesario en la atención asistencial y en la humanización de su servicio", ha señalado.

García Espada ha finalizado su intervención trasladando su orgullo y agradeciendo la labor diaria de todos los profesionales, que son los que permiten que "de nuevo, el Servicio Extremeño de Salud esté en el foco de referencia en excelencia en sanidad pública y alcance de todos los extremeños".

GRAN TRABAJO EN EQUIPO

Al acto de entrega han asistido también el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien ha dicho que "este reconocimiento pone en valor el gran trabajo de los equipos profesionales de la sanidad pública extremeña, así como la excelencia, el rigor y la atención integral centrada en el paciente".

"Debemos seguir apostando, desde las instituciones, por una sanidad pública de calidad, humana y cercana, que sitúe a las personas en el centro y reconozca el esfuerzo diario de los y las profesionales que la hacen posible", ha dicho el presidente de la diputación provincial.

Morales ha recalcado que "emociona ver cómo tantos pacientes, tantos ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Cáceres reciben una atención de un nivel de excelencia que ahora queda acreditada. Y más si cabe cuando se trata de enfermedades muy desconocidas para la población pero con unos efectos terribles para las personas que las padecen".

Asimismo, ha precisado que esta certificación "pone a la ciudad de Cáceres y a toda nuestra región en el mapa nacional como referente en la atención sanitaria pública especializada".

Miguel Ángel Morales ha agradecido el impulso del movimiento asociativo para que se haya conseguido este reconocimiento, con una mención especial a ACCU Extremadura, entidad con la que la Diputación de Cáceres colabora a través de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo de proyectos que permiten seguir trabajando por las personas con Enfermedad Inflamatoria Intestinal y por la mejora de su calidad de vida.