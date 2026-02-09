La huelga en el sector ferroviario transcurre "sin incidencias" en Extremadura, según CCOO

Archivo - Tren de Renfe - RENFE - Archivo

MÉRIDA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera de las tres jornadas de huelga en el sector ferroviario convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero se está desarrollando en la Comunidad Autónoma de Extremadura con "absoluta normalidad y sin ninguna incidencia reseñable" en las estaciones de la región.

El sindicato CCOO señala que la "ausencia de soluciones concretas" a sus reivindicaciones sobre la "falta de recursos y el deterioro del servicio" ha mantenido en pie las movilizaciones previstas, si bien subraya que, en todo caso, las negociaciones entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las organizaciones sindicales continúan abiertas.

Cabe destacar que, en Extremadura, la convocatoria afecta directamente a una plantilla de 140 personas que trabajan en Renfe, de tal forma que, para garantizar la movilidad esencial, se han establecido como servicios mínimos un 65 por ciento de los servicios habituales de Media Distancia y un 73 por ciento de las circulaciones programadas de Larga distancia y Alta velocidad.

SERVICIOS AFECTADOS

Durante estas jornadas, la operatividad ferroviaria en la región se mantiene "estable", circulando la práctica totalidad de los trenes con excepciones específicas. Por un lado, se ha suspendido la circulación de los cuatro trenes Avant que cubren la ruta Cáceres-Badajoz (y viceversa), así como el trayecto Badajoz-Villanueva de la Serena con salida a las 12,00 horas y regreso a las 17,04 horas.

Por otro lado, en Larga Distancia (Alvia), se ven afectados por los paros el tren Alvia Badajoz-Madrid con salida a las 6,36 h y el servicio de regreso Madrid-Badajoz de las 18,20 h.

REIVINDICACIONES DE CCOO

Las principales reivindicaciones de CCOO son mayor inversión en medios técnicos y humanos en aspectos relacionados con la seguridad y el aumento de la inversión en mantenimiento de la infraestructura y de los trenes.

Además, se reclaman protocolos "claros" ante los "graves problemas" de coordinación en situaciones de emergencia, agravados por la "insuficiencia de recursos humanos y la fragmentación de tareas esenciales". Por último, se demanda una comisión de estudio para saber cómo actuar ante fenómenos ambientales extremos.

Desde CCOO se ha reiterado que, aunque mantienen su voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos que reviertan la externalización de actividades y la falta de planificación, las movilizaciones seguirán vigentes mientras no se produzcan "avances sustanciales".