El humor gráfico de Gallego & Rey narra 130 años de historia de UGT en una exposición en Cáceres

La secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, en la inauguración de la exposición del 130 aniversario del sindicato que se puede ver en Cáceres. - UGT EXTREMADURA

CÁCERES, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exposición '130 años de UGT, por Gallego & Rey', en la que los viñetistas recorren la historia del sindicato a través del humor gráfico, puede visitarse desde este viernes y hasta el próximo 15 de abril en el Museo del Movimiento Obrero (antigua Casa del Pueblo de Cáceres).

La colección forma parte del proyecto expositivo que recorre distintos puntos de España desde el año 2018, cuando se conmemoró el 130 aniversario de la fundación de UGT.

La secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha inaugurado ha subrayado durante la inauguración que esta exposición "es una forma diferente, cercana y pedagógica de acercar a la ciudadanía más de un siglo de lucha sindical, de conquistas sociales y de defensa de los derechos laborales y democráticos", destacando el valor del humor como herramienta de memoria colectiva y reflexión social.

A través de más de un centenar de viñetas, la exposición ofrece un recorrido crítico y profundamente humano por los principales hitos del sindicalismo español, desde los orígenes del movimiento obrero y la conquista de los primeros derechos laborales, pasando por la represión durante la dictadura y la resistencia en la clandestinidad, hasta la recuperación de las libertades democráticas en la Transición democrática, el diálogo social y los desafíos del siglo XXI, como la precariedad, la digitalización del trabajo, la igualdad o el futuro de las relaciones laborales.

Tal y como se recoge en el catálogo de la exposición 'Yo UGTeo, tu UGTeas, ella y él UGTean, nosotras y nosotros UGTeamos... 130 años de UGT vistos por Gallego & Rey', el humor gráfico de José María Gallego y Julio Rey actúa como un lenguaje universal que permite comprender procesos históricos complejos, combinando sátira, ironía y compromiso social.

Las viñetas no solo ilustran hechos históricos, sino que invitan a reflexionar sobre "el papel del sindicalismo como actor fundamental en la construcción de una sociedad más justa y democrática", indica el sindicato en una nota de prensa.

La muestra tiene también un "marcado carácter educativo" y está especialmente dirigida a jóvenes, estudiantes y centros educativos, aunque se concibe como una exposición abierta a todos los públicos, accesible y de fácil lectura visual.

La inauguración ha contado con la presencia de representantes sindicales, institucionales y del ámbito cultural, y se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del 130 aniversario de UGT, una organización que, como destacó Patro Sánchez, "ha estado y seguirá estando en primera línea en la defensa de la dignidad del trabajo y de los derechos de las personas trabajadoras".