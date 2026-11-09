Ibarra aboga por "educar" al fuego como se ha hecho con el agua y las presas

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra en la inauguraciónd e las II Jornadas Ibéricas Grandes Incendios Forestales: Territorios, Personas, Soluciones - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha abogado por "educar" al fuego, como así se ha hecho con el agua y los ríos a través de canalizaciones o presas, frente a quienes piensan que ante el fuego lo que hay que hacer es combatirlo, apagarlo "y, a poder ser, destruirlo".

De esta manera se ha pronunciado durante su intervención en la inauguración de las II Jornadas Ibéricas Grandes Incendios Forestales: Territorios, Personas, Soluciones que se celebran estos días en la sede financiera de Cajalmendralejo en Badajoz organizadas por la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra (Fundceri).

En su intervención, Rodríguez Ibarra ha comenzado reflexionando sobre el barrio de Las Moreras, de Badajoz, cercano a donde se van a alojar los ponentes de estas jornadas, y cómo hace unos 40 o 50 años tenía casas humildes cuyos vecinos estaban pendientes todos los días de su supervivencia, pero también del río porque, cuando llovía como esta pasada madrugada, se desbordaba.

De forma similar, ha afirmado que, cuando era adolescente, en Mérida había un barrio al lado del Puente Romano al que se le conocía como "bizcocho", y que se mojaba cuando el Guadiana crecía, como también ha recordado que la semana pasada se han conmemorado los 29 años de la riada que se llevó la vida de 22 personas en Badajoz.

"Si siguiera poniendo ejemplos, se podría pensar que el agua o que el río es nuestro enemigo y que hay que terminar con él como sea, y yo creo que no", ha dicho, dado que es fuente de vida o permite el desarrollo de la naturaleza.

Así, "no hay que intentar matar al río", sino "educarlo", como se ha hecho "por lo menos" en los de la región y en otras muchas al canalizarlos o instalar presas, de manera tal que las inundaciones "ya ni maten a nadie ni deterioren el paisaje".

Como el agua, el fuego es otro elemento que "algunos quieren matar", sobre lo que ha avanzado que este año en el seno de estas jornadas han instituido los Premios Prometeo y ha recordado la mitología griega y cómo éste le quitó el fuego a Zeus para dárselo a la gente que estaba imposibilitada de poder desarrollarse como sociedad.

"El fuego, algunos piensan que lo que hay que hacer es combatirlo, apagarlo y, a poder ser, destruirlo", ha continuado Ibarra, que considera que no y que, como con el río, lo que hay que hacer es "educarlo", de ahí que haya dado la bienvenida a los ponentes que van a participar en estas segundas jornadas, a los que no llama expertos en fuegos o en incendios, sino "educadores" del fuego.

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