Iberitos recibe el premio Espiga Innovación y Sostenibilidad de Caja Rural de Extremadura en la categoría Gran Empresa

Foto de familia de los ganadores y autoridades - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa Iberitos ha sido reconocida como Gran Empresa del año en la tercera edición de los Premios Espiga Innovación y Sostenibilidad, organizados por Caja Rural de Extremadura, con la dirección técnica de la Cámara de Comercio de Badajoz, en la que también ha sido reconocido Jesús Nieto, de Vitaly, con el Premio al Directivo del Año.

Durante la gala también han sido distinguidos Santiago del Pozo, de Veye, con el Premio al Directivo 'Start-Up'; SEUERGY, en la categoría de Instituciones Académicas, y 360 Soluciones, con el Premio Pyme.

Con estos galardones, Caja Rural de Extremadura reconoce la trayectoria de empresas y profesionales que contribuyen al desarrollo económico de la región y que han hecho de la innovación una herramienta para "mejorar su competitividad y generar nuevas oportunidades".

Según ha destacado el presidente de la entidad, Urbano Caballo, estos premios, que alcanzan su tercera edición, ponen en valor tanto el liderazgo de empresas consolidadas como el talento emprendedor y la colaboración entre el ámbito académico y el tejido productivo.

Por su parte, desde la Cámara de Comercio de Badajoz, José Luis Iniesta, plenario de la misma, ha incidido en que Extremadura tiene empresas "con talento, capacidad y ambición", que demuestran cada día que desde Extremadura se pueden desarrollar "proyectos competitivos y de vanguardia".

"Desde la Cámara de Comercio de Badajoz queremos acompañarlas en sus retos, impulsar su crecimiento y contribuir a que puedan aprovechar nuevas oportunidades. Y estos Premios Espiga son una excelente iniciativa para reconocer ese esfuerzo", ha añadido.

Además de ambos presidentes, en los premios han estado presentes la directora general de la Caja, Rocío Morales; la directora de la Cámara de Comercio, Sandra Soriano; el delegado de Formación y Capacitación para el Empleo en la diputación de Badajoz, Manuel Gómez Parejo; el director general del Sexpe, Pedro Galán, y el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, José María Benítez.

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