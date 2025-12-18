El IES El Brocense de Cáceres representará a España en el evento europeo 'Your Europe, Your Say'

La alumna del IES El Brocense de Cáceres Johari A. Barrientos-Murray - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Educación Secundaria El Brocense de Cáceres ha sido seleccionado para representar a España en la edición 2026 del evento 'Your Europe, Your Say' (YEYS), organizado por el Comité Económico y Social Europeo.

El encuentro, que tendrá lugar en Bruselas los días 19 y 20 de marzo de 2026, reunirá a 137 jóvenes y docentes procedentes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, los 9 países candidatos a la adhesión y el Reino Unido.

El YEYS es un foro de debate único que convoca a estudiantes de entre 16 y 18 años, jóvenes representantes de organizaciones juveniles y profesores de secundaria, con el objetivo de intercambiar visiones sobre los retos del futuro europeo. Las conclusiones y recomendaciones surgidas del trabajo conjunto de todos los participantes se entregarán a instituciones europeas con el fin de influir en políticas públicas y decisiones legislativas.

El enfoque temático de esta edición girará en torno a seis pilares clave: dar forma al futuro de Europa; compromiso cívico y democracia participativa; transformación digital, IA y juventud; cohesión social e inclusión; acción climática y sostenibilidad; y salud mental y bienestar, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

DELEGACION ESPAÑOLA

La alumna Johari A. Barrientos-Murray y el profesor José Manuel Galán encabezan la delegación española, tras superar un riguroso proceso de selección en el que se ha tenido en cuenta el perfil de la estudiante, sus motivaciones y compromiso, así como la idoneidad del docente acompañante.

La joven destaca por su profundo compromiso con causas sociales y ambientales, unido a una trayectoria que combina el activismo con una "sólida" formación en temas europeos. Ha participado en varias movilidades Eramus+ a través del centro y, recientemente, viajó a Brasil gracias a la beca AFS Global STEM Academies, concedida por la Universidad de Pensilvania.

Además, forma parte del equipo investigador de EcoAction Brazil, ONG internacional juvenil galardonada con el Earth Prize 2025. Ha destacado en debates y olimpiadas a nivel regional sobre la Unión Europea, demostrando un gran interés y conocimiento sobre las instituciones y los desafíos del proyecto común europeo.

Por su parte, el profesor José Manuel Galán aporta una amplia trayectoria en educación europea. Es 'Embajador Senior' del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, ha representado a España en múltiples seminarios docentes europeos y coordinado proyectos Erasmus+. Cabe destacar que desarrolló, junto a otros dos docentes extremeños, el currículo de la asignatura 'Unión Europea'.

Ambos viajarán a Bruselas con la firme intención de dar voz a las inquietudes de la juventud extremeña y proponer soluciones concretas a desafíos comunes como el cambio climático, la inclusión social o la participación juvenil en la toma de decisiones.

La presencia del IES El Brocense en este evento reafirma su compromiso con la ciudadanía europea activa, la educación en valores y la formación de jóvenes preparados para construir un futuro "más justo, sostenible e integrador" en Europa.