Ignacio Huertas deja de ser líder de UPA-UCE tras 22 años en una organización "necesaria" y abierta a la renovación

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ignacio Huertas dejará este miércoles de ser secretario general de UPA-UCE Extremadura tras 22 años en el cargo de una organización "más necesaria que nunca" y abierta al relevo generacional.

"Me parece que hoy lo que podemos decir es que tenemos una organización más cohesionada, más fuerte y sobre todo la organización de referencia de las explotaciones familiares en Extremadura", ha señalado.

Huertas ha realizado estas declaraciones momentos antes de la inauguración del VIII Congreso Regional de UPA-UCE Extremadura junto a al secretario general de UPA Federal, Cristóbal Cano, y Óscar Llanos, que encabeza la candidatura para renovar la Ejecutiva de la organización profesional agraria.

Cabe señalar que, como se establecen en los estatutos de la organización, las candidaturas se presentan durante el congreso y no será hasta el final del mismo cuando se conozca la composición definitiva de la nueva dirección.