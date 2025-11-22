La II Feria Agroalimentaria Espiga continúa este sábado con 'showcookings', charlas o talleres

BADAJOZ, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La II Feria Agroalimentaria Espiga, organizada por Caja Rural de Extremadura, continúa este sábado, 22 de noviembre, en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) como numerosas actividades como 'showcookings', charlas, talleres, o la entrega de los Premios Espiga Cava de Almendralejo.

Así, en el escenario principal las actividades arrancarán a las 12,00 horas de este sábado con un 'showcookin' a cargo del profesor del Basque Culinary Center Fernando Bárcena, presentado por Phil González, al que seguirán otros 'showcooking' con el presidente de la Federación de Cocineros y Reposteros de Madrid, Eduardo Casquero, o con la experta en salud y bienestar corporativo María Kindelán

Ya a las 17,30 horas tendrá lugar la cCharla-coloquio con la directora de la Guía Repsol, María Ritter, que hablará sobre los nuevos soles y soletes extremeños, mientras que a las 19,00 horas tendrá lugar la entrega de los Premios Espiga Cava de Almendralejo.

SEGUNDO ESCENARIO

Por su parte, en el segundo escenario a las 11,00 horas tendrá lugar un 'showcooking' con Olivia, de Masterchef Junior, y a las 12,30 horas tendrá lugar la presentación del primer vino espumoso DO Ribera del Guadiana, mientras que a las 17,30 se celebrarán talleres de cocina para niños.

La agenda del sábado contará además con diversas actividades en el stand de las DOP e IGP, donde a las 11,15 tendrá lugar el vídeo-Presentación Cereza del Jerte, a las 12,00 horas se celebrará la presentación y degustación de Jamón Dehesa de Extremadura y vino Ribera del Guadiana, y a las 13,00 horas, la de Vaca y Ternera de Extremadura IGP y Ribera del Guadiana DOP.

Posteriormente, a las 14,00 horas tendrá lugar la presentación y cata comparativa entre picual, cornicabra, Manzanilla Cacereña, 'Cornezuelo' y 'Picual' del aceite Villuercas-Ibores-Jara, Aceite Gata-Hurdes y Aceite Monterrubio.

A las 15,00 horas se celebrará la presentación y degustación de la Torta del Casar, Queso de Acehúche y Queso de la Serena, y Queso de Ibores y vino Ribera del Guadiana, y a las 16,30 tendrá lugar un monográfico DOP Pimentón de la Vera: diferencias entre dulce, agridulce y picante.

La jornada del sábado en este stand concluirá a las 17,30 horas con la presentación y degustación de Torta del Casar, Queso de Acehúche y Queso de la Serena y Queso de Ibores y vino Ribera del Guadiana.

Finalmente, en el stand de la Cámara de Comercio de Badajoz se celebrarán catas de vino o un taller de coctelería, entre otras actividades, y el stand de Extremadura Avante tendrá lugar a las 12,45 y a las 16,45 horas, 'Nada es lo que parece' con Carlos Vivas.