La II Feria del Coleccionismo de Mérida reúne este fin de semana unos 200 expositores en los tres pabellones de Ifeme

Juan Carlos Ojeda y Laura Iglesias, en la presentación de la feria de coleccionismo de Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La II Feria del Coleccionismo reunirá este fin de semana cerca de 200 expositores que ocuparán una superficie de 4.000 metros cuadrados en los tres pabellones de la Institución Ferial de Mérida (Ifeme).

La feria ocupará este año la totalidad de las instalaciones feriales y reúne a participantes llegados de todos los puntos de la geografía española -incluyendo las Islas Baleares y Canarias-, así como de países vecinos como Portugal, Francia, Andorra, Bélgica y Reino Unido.

La delegada de IFEME, Laura Iglesias, señala "el compromiso del equipo de gobierno por mantener una programación activa en el recinto ferial durante todo el año", al tiempo que ha destacado "el volumen de negocio y el atractivo intergeneracional de esta feria".

Además explica que "el año pasado pasaron más de 20.000 visitantes por ella y este año crece con cerca de 200 expositores y más de 4.000 m2 dedicados a la exposición y venta en los tres pabellones de IFEME".

El desarrollo del evento supone una "importante inyección para la economía local", ya que "muchos de los expositores y visitantes prolongan su estancia en la ciudad durante casi toda la semana, haciendo uso de la oferta hostelera, comercial y hotelera emeritense" indica el responsable del cita, Juan Carlos Ojeda.

La oferta abarca desde los artículos clásicos -como monedas, sellos y billetes- hasta tendencias dirigidas al público joven, como las cartas Pokémon, figuras Funko, cómics y manga. Como uno de los grandes reclamos para el público, la zona de exposiciones del recinto albergará el trofeo de la Copa del Mundo de Fútbol, conquistado por la selección española, ofreciendo a todos los visitantes la oportunidad de fotografiarse junto a la copa.

Juan Carlos Ojeda señala que "apostar por un evento de estas características es apostar por el turismo y apostar sobre todo también por lo que es la cultura, que es una cultura del coleccionismo".

La II Feria Internacional de Coleccionismo abrirá el sábado, 10 de octubre, de 10,00 a 21,00 horas, mientras que el domingo, 11 de octubre, permanecerá abierta de 10,00 a 14,30 horas.

El recinto de IFEME cuenta con servicio de restauración y cafetería, así como aparcamiento gratuito para facilitar la llegada de visitantes de fuera de la ciudad.