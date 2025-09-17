Un incendio afecta a la cubierta de una tienda de alimentación en Cáceres

Un camión de bomberos interviene en el incendio declarado en las instalaciones de Provecaex en Cáceres. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI) de la Diputación de Cáceres han intervenido en la extinción de un fuego que ha tenido lugar sobre las 17,30 horas de este miércoles, 17 de septiembre, en la sede central que Provecaex, en la avenida de Juan Pablo II, en Cáceres.

El incendio ha comenzado en la cubierta y la "rápida actuación" de los bomberos ha impedido que el incendio se propagara hacia el interior, destaca la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

En concreto, han intervenido once efectivos y el jefe de guardia, tres autobombas, dos vehículos de altura y un coche de mando.