El incendio de Castuera (Badajoz) ha arrasado ya 129 hectáreas, aunque evoluciona de manera favorable

Incendio forestal declarado en Castuera (Badajoz), a 28 de junio de 2026. - PLAN INFOEX

Se mantiene el nivel 1 de peligrosidad

CASTUERA (BADAJOZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha informado de la evolución favorable del incendio declarado en Castuera (Badajoz), aunque ha mantenido el nivel 1 de peligrosidad por posible afección de humo a la cercana localidad de Puerto Hurraco, también en Badajoz.

Según las estimaciones del Infoex, dependiente de la Junta de Extremadura, el fuego ya ha arrasado con 129 hectáreas de monte.

Para tratar de sofocar el incendio, se mantienen desplegados medios del propio Infoex, de la Diputación de Badajoz y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). Además, se han movilizado preventivamente efectivos de la Cruz Roja.

En concreto, se han desplegado seis unidades de bomberos forestales terrestres, tres unidades helitransportadas, dos agentes del medio natural y tres técnicos de extinción. Además, colaboran tres helicópteros, tres hidroaviones y dos maquinarias pesadas, según ha informado el Infoex a través de sus redes sociales.

En total hay 57 efectivos interviniendo en la extinción del fuego.

Por su parte, el 112 ha recomendado cerrar puertas y ventanas y el uso de mascarilla a la población que se vea afectada por el humo del incendio forestal.