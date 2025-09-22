El incendio forestal en Cuacos de Yuste ha afectado a unas 130 hectáreas de matorral y arbolado

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que se encuentra activo en Cuacos de Yuste (Cáceres), y que mantiene el nivel 1 de peligrosidad, ha afectado ya a unas 130 hectáreas de matorral y arbolado.

En las tareas de extinción están trabajando, en concreto, cuatro unidades terrestres y dos aéreas de bomberos forestales (con participación del Sepei de la Diputación de Cáceres), tres técnicos de extinción, dos agentes del medio natural, y una maquinaria pesada, hasta un total de 35 intervinientes, según los datos actualizados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta.

Por otro lado, cabe apuntar que el Plan Infoex ha desactivado a las 1,10 horas de esta pasada madrugada el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal declarado en Valverde de la Vera (Cáceres), y que ha afectado a unas 130 hectáreas de vegetación de alta montaña (sobre todo matorral).

En esta zona, en todo caso, trabajarán esta mañana cinco unidades aéreas de bomberos forestales, un agente del medio natural, y un técnico de extinción, hasta un total de 57 intervinientes.