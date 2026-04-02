El incendio forestal en Losar pasa de evolución incierta a favorable y el de Tornavacas se da por controlado

Incendio forestal en Tornavacas (Cáceres) en la tarde del 2 de abril de 2026 - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en Losar de la Vera (Cáceres) ha pasado esta tarde de evolución incierta a favorable, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

Así, continúan trabajando en tareas de extinción medios del Plan Infoex, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la Junta de Castilla y León.

Por su parte, el incendio forestal declarado este pasado miércoles, día 1, en Tornavacas (Cáceres) pasa de estabilizado a controlado y, por tanto, "no avanza".

Dicho fuego en Tornavacas ha afectado a una superficie de 10 hectáreas de matorral de alta montaña, según informa el Ejecutivo extremeño.