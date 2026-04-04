Controlados los incendios de Losar de la Vera y Piornal

Incendio en Losar de la Vera (Cáceres) - CONSEJERÍA DE GESTIÓN FORESTAL DE LA JUNTA

PLASENCIA (CÁCERES), 4 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoex ha dado por controlados tanto el incendio forestal de Losar de la Vera como el de Piornal, ambos municipios de la provincia de Cáceres.

A falta de mediciones oficiales, el incendio de Losar habría afectado a unas 910 hectáreas, aunque con numerosas islas de vegetación no afectadas en su perímetro, mientras que el de Piornal serían unas 30 hectáreas, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura en sus redes sociales.

La consejería ha agradecido a todos los medios que han participado en los trabajos de extinción: a los del Plan Infoex, a los del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, de la Junta de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid.