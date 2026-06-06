La 'influencer' Zulema Romero (PP) renuncia a su escaño en la Asamblea de Extremadura

Archivo - La 'influencer' Zulema Romero (a la izquierda), junto al vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, y la presidenta regional, María Guardiola, durante un acto de campaña para las elecciones de diciembre de 2025. - JORGE ARMESTAR - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 'influencer' Zulema Romero ha presentado su renuncia al escaño que ocupa como diputada por el PP en la Asamblea de Extremadura ante la dificultad de compatibilizar el cargo con sus proyectos profesionales, según ha informado una portavoz de la formación 'popular' a Europa Press.

Romero fue la número 2 en la lista del PP por Badajoz para las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre de 2025, justo por detrás del vicepresidente y consejero de presidencia Abel Bautista.

Hasta ahora, Romero, natural de Herrera del Duque, había compaginado su labor como diputada con el de 'influencer' (con alrededor de 75.000 seguidores entre Instagram y Tik Tok) y su proyecto de organización de bodas y eventos La Romerina.

El escaño que deja Romero va a ser ocupado por el siguiente en la lista de Badajoz, Manuel Lozano, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.