El Infoex activa el nivel 1 en dos incendios forestales en Hornachos y Campillo de Llerena

Incendio forestal de Hornachos declarado el sábado 31 de mayo de 2026. - PLAN INFOEX

MÉRIDA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha Contra Incendios Foratles de Extremadura (Plan Infoex) ha activado el nivel 1 de peligrosidad en dos incendios forestales declarados este sábado en Hornachos y en Campillo de Llerena, ambos municipios de la provincia de Badajoz.

A través de sus redes sociales, el Infoex señala que el nivel 1 se ha activado en Hornachos por la proximidad del fuego a una carretera y a viviendas aisladas, mientras que en el de Campillo de Llerena se ha activado por producirse cerca de edificaciones aisladas.

En el incendio de Hornachos, trabajan medios del Plan Infoex y de la Diputación de Badajoz, cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del medio natural y un técnico de extinción.

También participan cuatro helicópteros, tres aviones y una maquinaria terrestre.

En el de Campillo de Llerena, también participan medios del Infoex y de la Diputación de Badajoz, así como dos unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada, un agente del medio natural, un helicóptero, un avión y una maquinaria pesada.