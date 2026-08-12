El Infoex da por estabilizado el incendio de Don Benito

Vista aérea del incendio de Don Benito. - INFOEX

MÉRIDA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado el fuego declarado la tarde de este miércoles, 12 de agosto, en Don Benito.

El incendio no presenta frentes activos que lo hagan avanzar y presenta una evolución favorable.

En la zona se mantiene cinco unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del medio natural y dos técnicos de extinción, para un total de 31 efectivos en la zona. Además, continúan trabajando dos unidades de maquinaria pesada.