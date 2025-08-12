El Infoex eleva el nivel de operatividad 2 en toda Extremadura por los fuegos y pide la intervención de la UME

Archivo - Helicóptero del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha elevado el Nivel de operatividad 2 en toda la región por simultaneidad de incendios.

Además, la región ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME), según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Asimismo, ha solicitado la declaración de la situación operativa 2 de Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex).