El Infoex eleva el nivel de operatividad 2 en toda Extremadura por los fuegos y pide la intervención de la UME

MÉRIDA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha elevado el Nivel de operatividad 2 en toda la región por simultaneidad de incendios.
Además, la región ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME), según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
Asimismo, ha solicitado la declaración de la situación operativa 2 de Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex).