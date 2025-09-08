El Infoex interviene en 26 incendios forestales la última semana que no superan en su conjunto 200 hectáreas afectadas

Publicado: lunes, 8 septiembre 2025 13:21

   MÉRIDA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Plan Infoex ha intervenido durante la semana del 31 de agosto al 7 de septiembre en 53 incidentes ocurridos en la comunidad autónoma de Extremadura, de los que 26 han sido incendios forestales, que afectaron a una superficie que no llega a las 200 hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales.

   De ellos, 15 se produjeron en la provincia de Badajoz y 11 en la de Cáceres. El más importante, con unas 75 hectáreas afectadas, ha sido el del término municipal de Escurial (Cáceres), en el que se declaró nivel 1 por posible afección a edificaciones aisladas.

   Asimismo, son reseñables, las reactivaciones del gran incendio forestal de Jarilla, localizadas fundamentalmente en zonas altas de turberas, aunque una de ellas afectó el pasado día 6 a un robledal de alta pedregosidad.

   Los medios del Plan Infoex lograron contener esa reactivación, que finalmente afectó a una superficie de 1,6 hectáreas, indica la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

   La meteorología para la semana del 8 al 14 de septiembre prevé la corriente en chorro más al sur que las semanas precedentes, lo que favorece la llegada de una masa más fría y húmeda procedente del Océano Atlántico. Previsiblemente, esto facilitará temperaturas más bajas de lo habitual para la época y una significativa recuperación de la humedad relativa.

   El factor más desfavorable será el viento, generalmente de componente oeste e intensidades moderadas con rachas significativas. Es altamente probable que, a partir del próximo viernes, las temperaturas volverán a recuperase para situarse en el entorno de los registros ordinarios para un inicio de septiembre.

   El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones sobre terrenos forestales y sus zonas de influencia en actividades susceptibles de provocar incendios.

