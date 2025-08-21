Ingresa en prisión el propietario de un establecimiento en Cáceres en el que se estaría vendiendo droga

CÁCERES, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Cáceres, han detenido el pasado 19 de agosto a un hombre por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas.

El detenido, es un hombre de 54 años, propietario del establecimiento en el que se estaría vendiendo la droga y que ha entrado en prisión tras decretarlo la autoridad judicial.

La investigación comenzó a principios de este verano, a raíz de diversas informaciones relativas a la existencia de un punto de venta de droga en un local comercial situado en la calle Argentina de Cáceres.

Los agentes llevaron a cabo diversos dispositivos de vigilancia del establecimiento indicado y observaron cómo varias personas accedían al mismo y salían de forma inmediata.

Entre estos "clientes", los policías identificaron a conocidos consumidores de sustancias estupefacientes y llegaron a intervenir en alguna ocasión hasta 10 dosis de cocaína tras la salida del local.

Con la información recabada, el pasado 19 de agosto llevaron a cabo un registro en el establecimiento mencionado y detuvieron al propietario tras intervenirle 22 dosis de cocaína, una báscula de precisión, útiles para la preparación de las dosis y 480 euros.

La cantidad total de droga intervenida en esta investigación fueron 47 dosis de cocaína, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

El detenido, un hombre de 54 años de edad, tras la instrucción del pertinente atestado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión.