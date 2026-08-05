Ingresa en prisión un vecino de Fuente de Cantos detenido por varios robos en establecimientos y viviendas

Efectos intervenidos - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Fuente de Cantos, como presunto autor de robos en establecimientos comerciales y la tentativa en una vivienda, cometidos en esta localidad y en Llerena.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 29 de julio, cuando la Guardia Civil fue alertada de un robo que se estaba perpetrando en un establecimiento de alimentación de Fuente de Cantos.

Al llegar al lugar, los agentes observaron que el acceso había sido fracturado con un extintor y del interior habían sustraída la caja registradora que contenía unos 300 euros, por lo tras las investigaciones y las pruebas periciales obtenidas en el lugar, se pudo averiguar e implicar en el robo, a un vecino de la localidad, con un amplio historial delictivo.

Un hombre al que, en la noche anterior, agentes de la Guardia Civil lo denunciaron por portar un hacha de cocina en la vía pública.

En el desarrollo de la investigación y estudio de imágenes de cámaras de seguridad, también se obtuvieron indicios para instruirle diligencias como autor de la tentativa de robo en una vivienda de su localidad, en la que al ser sorprendido por su moradora, se dio a la fuga.

También se le imputado el robo en un establecimiento comercial de Llerena, en el que se apoderó de un altavoz mediante el procedimiento del descuido, señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Las diligencias instruidas por estas hechos delictivos en Fuente de Cantos y Llerena, junto con el detenido, fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra, quien decretó su ingreso en el Centro Penitenciario de Badajoz.

La Guardia Civil señala que la investigación continúa abierta, ya que no descarta la participación del ahora detenido en otros hechos delictivos perpetrados en la comarca.