Ingresan en prisión dos detenidos en provincia de Cáceres por 26 robos en viviendas y locales comerciales

1130780.1.260.149.20261104112054 Uno de los detenidos por una treintena de robos - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a hombre de 53 años y una mujer de 36, acusados de 26 robos en viviendas y establecimientos comerciales de las provincias de las provincias de Cáceres, Badajoz, Salamanca y Córdoba, y que tras pasar a disposición judicial, han ingresado en prisión provisional.

Este es el resultado de la Operación Irele, que la Guardia Civil inició en septiembre, cuando se sucedieron una serie de robos con fuerza en establecimientos y viviendas ubicados en distintas localidades de la provincia de Cáceres.

Estos hechos dieron inicio a una investigación, en la que se practicaron diferentes diligencias, entre ellas inspecciones técnico oculares de los lugares donde se cometieron los robos, en las que los agentes detectaron que los responsables de los hechos delictivos actuaban bajo el mismo 'modus operandi' para acceder a los diferentes inmuebles.

Para ello, los autores forzaban las cerraduras y tras consumar los robos las volvían a colocar en su lugar, con la intención de retrasar la detección, y también aprovechaban las horas nocturnas para cometer los robos, tratando de evitar la presencia de vecinos en la zona.

En los robos, sustraían tanto joyas como dinero en efectivo, enseres personales, herramientas y ropa, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante la investigación, los agentes consiguieron identificar a dos sospechosos, un hombre y una mujer, y en el registro practicado al vehículo en el que se desplazaban, localizaron guantes y diversas herramientas susceptibles de haber sido utilizadas en los robos investigados.

ROBOS EN VARIAS PROVINCIAS

Las actuaciones posteriores, tendentes al esclarecimiento de los hechos, permitieron reunir un conjunto relevante de pruebas que relacionaban a estas dos personas con los robos cometidos en la provincia de Cáceres e, incluso, con otros cometidos en distintas localidades de las provincias de Badajoz, Córdoba y Salamanca.

La fase de explotación de esta operación, que se ha denominado como operación IRELE, tuvo lugar el pasado 27 de octubre, tras un seguimiento controlado iniciado en la localidad de Badajoz y que continuó por la carretera N-523, en dirección a la provincia de Cáceres.

Durante el desarrollo de este dispositivo, los agentes procedieron a la detención de un hombre y una mujer, de 53 y 36 años respectivamente, ambos residentes en Badajoz, como presuntos autores de 26 delitos de robos con fuerza.

La detención se produjo en el trascurso del seguimiento, debido a la conducción temeraria efectuada por el hombre, que "circulaba a gran velocidad y generaba un grave peligro para el resto de usuarios de la vía", relata la Guardia Civil.

Caba destacar que ambos ya fueron detenidos en 2025, en el marco de la operación Dokol, por la supuesta comisión de otros 58 robos con fuerza, que afectó también a distintas localidades y provincias.

Finalmente, tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres, se ha decretado el ingreso en prisión provisional para los dos detenidos.