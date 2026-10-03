Inquilinato Badajoz convoca una manifestación este domingo para exigir "una vivienda digna"

Manifestación convocada para el 4 de octubre de 2026 por Inquilinato Badajoz para reclamar viviendas dignas. - INQUILINATO BADAJOZ

BADAJOZ 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización Inquilinato Badajoz ha convocado una manifestación para este domingo, 4 de octubre, frente a la Consejería de Vivienda en la capital pacense, para reclamar viviendas dignas y preparar el camino "hacia la huelga general".

La manifestación saldrá a las 12,00 horas desde la Oficina Comarcal de Vivienda de la Junta de Extremadura, situada en la avenida de Europa, 10, según ha informado la organización a través de sus redes sociales.

La convocatoria de Badajoz se suma a las cerca de 50 manifestaciones que se están realizando este fin de semana por toda la geografía española, después de que este pasado viernes el Congreso de los Diputados tumbara dos decretos de vivienda con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Además, se une a las concentraciones que durante esta semana ha convocado el propio Inquilinato Badajoz para reclamar una vivienda digna y solicitar a la representación de la soberanía nacional que "esté con la mayoría social de este país y con el derecho a la vivienda".

Igualmente, la organización se unirá, durante la manifestación, a la reclamación de huelga general por la vivienda en la que estaría trabajando la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.