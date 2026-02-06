La Institución Ferial de Cáceres cesa a su gerente y se reestructura para mejorar su eficiencia

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local - EUROPA PRESS

CÁCERES, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector de la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca) --compuesto por representantes del Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Extremadura y entidades privadas-- ha decidido en su última reunión del pasado 27 de enero proponer el cese del gerente de Ifeca, César Vicho Durán, por pérdida de confianza debido a una "mala administración" que ha provocado que los dos trabajadores lleven varios meses sin cobrar sus nóminas.

Así lo ha anunciado este viernes el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, donde ha adelantado que en cuanto se tuvo conocimiento de la situación de los trabajadores, se ha trabajado para que cobren sus nóminas y se ha pedido un informe económico a Ifeca, que se deberá entregar la próxima semana.

El objetivo de este informe es conocer la contabilidad de sus cuentas y dirimir cuál es la situación económica de este organismo que se encarga de organizar algunas de las ferias más importantes de la ciudad como Extregusta, la Feria del Libro o Cáceres de Boda.

La idea ahora es nombrar un nuevo gestor y también se ha iniciado el proceso de remodelación de los estatutos por los que se rige esta entidad público-privada, que datan de 1999, y que no están adaptados a la normativa actual vigente del sector público, por lo que tenía obligación de rendir cuentas públicas a las instituciones que conforman su junta rectora.

Tal es así, que la contabilidad la llevaba una gestoría privada, según ha explicado Pedro Muriel, una situación que se quiere cambiar para que, a partir de ahora, se fiscalice por parte de un interventor que designarán las administraciones públicas que forman parte de Ifeca.

"Con la modificación de los estatutos lo que queremos es garantizar el control, la transparencia y la fiscalización de esta institución", ha incidido Muriel, queha añadido que el objetivo es que tenga un sistema de control idéntico a otros consorcios, como el Consorcio de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, recién constituido, el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, o el Consorcio Gran Teatro.

Con esta situación, el equipo de Gobierno está trabajando para, en primer lugar, garantizar los derechos de los trabajadores, conocer con exactitud la situación económica real de Ifeca, y "reconducir el futuro de la institución para que cumpla su función como herramienta de desarrollo económico y promoción de la ciudad de Cáceres".

Y es que Ifeca había ido perdiendo peso en los últimos años hasta el punto de que otras ferias que se encontraban en su calendario gestor como la del Dulce Conventual o el Salón del Autómovil han acudido a otras instituciones públicas o privadas para organizar su última edición por la pérdida de confianza en la gestión de estas citas.

Muriel ha indicado que una vez que se tengan los informes económicos "valoraremos iniciar acciones legales para depurar responsabilidades, si fuera necesario" por la "falta de garantías en la gestión". "El alcalde de Cáceres no va a permitir bajo ningún concepto que haya trabajadores en una institución pública, donde está consorciado el ayuntamiento, que tengan una situación como la que le acabamos de indicar", ha subrayado Muriel, en alusión al impago de nóminas a los dos empleados de Ifeca.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Muriel ha indicado que en el último año se habían observado "diferentes situaciones que llamaban la atención", pero no ha sido hasta que los trabajadores han comunicado oficialmente su situación cuando se han adoptado las medidas como el cese del gerente y la petición de informes económicos.

Y es que hastsa ahora "el funcionamiento ha sido absolutamente normal", ha dicho Muriel, porque "no había un déficit" y "no se trasladaban problemas económicos en ningún caso", por lo que cuando se ha detectado la anomalía en el mes de diciembre pasado, es cuando se ha decidido actuar para poner fin a la situación.

Ahora, a partir del nombramiento de un nuevo gestor también se contará con la figura de un interventor público para que establezca los parámetros jurídicos de la propia institución y, sobre todo, "el control del gasto, el control presupuestario y el control económico".

Al ser interpelado sobre si alguna de las ferias que organizaba Ifeca puede caerse del calendario, Muriel ha contestado que "el objetivo es que ninguna de las ferias y de la programación prevista sufra ninguna anomalía".

"El objetivo es dotar al consorcio primero de transparencia y una gestión eficiente y, sobre todo, que sea un impulso a la actividad económica, a la generación de oportunidades, a abrir a diferentes sectores públicos y privados y empresas para que la institución sea una institución renovada, una institución actualizada, y que pueda seguir ofreciendo oportunidades a la actividad económica en la ciudad", ha subrayado.

PRESUPUESTO Y TRAYECTORIA

Cabe recordar que Ifeca es una institución público-privada compuesta por el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial, la Junta de Extremadura y algunas empresas privadas de la ciudad, y manejaba un presupuesto anual de unos 350.000 euros procedentes de sus consorciados, tanto públicos como privados, así como de la organización de ferias.

El gerente César Vicho fue nombrado en septiembre de 2012 y ha estado al frente durante más de 13 años tras la salida de su predecesora, Elena Crespo, que apenas duró unos meses. Antes había sido gerente durante ocho años Rafael Robina, que fue destituido en 2011.

Vicho Durán es licenciado en derecho por la Universidad de Extremadura (UEx) y fue propuesto por la Federación Empresarial Cacereña (FEC) "en base a la experiencia, la capacidad de gestión y operatividad", según se informó en su día, y no se sometió a un proceso de selección, mientras que Elena Crespo sí fue elegida entre 83 aspirantes que se postularon para el cargo.