Interior detecta en VioGén 2.967 casos activos de víctimas de violencia de género en Extremadura

Archivo - Un coche de Policía junto al lugar del asesinato de una mujer en Pontevedra, Galicia (España) en febrero de 2026. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 2.967 casos activos de víctimas de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de los cuáles 481 están en riesgo medio y 39 alto, sin que haya ninguno en riesgo extremo.

Asimismo, en la comunidad hay 102 casos con menores en riesgo, de los que 92 están en nivel medio y 10 alto, según los datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y recogidos por Europa Press, a 31 de julio de 2026.

En el conjunto del país, hay un total de 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, de los cuales 1.165 están en riesgo alto y 14 en riesgo extremo, y de ellos había 53.818 con menores a cargo de la víctima. Además, 1.664 de ellos estaban en riesgo, de los cuales 149 en riesgo alto y 3 en riesgo extremo.

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