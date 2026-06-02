El interventor de la Diputación de Badajoz dice que el salario de David Sánchez estaba acorde con el de otros directivos

El hermano del presidente del gobierno David Sánchez (2i); el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Garrido (1i); Elisa Moriano Morales (3i), Cristina Nuñez (3d), Juana Cintas Calderón (2d), y Manuel Candalija (1d), durante un juicio en la Audiencia P - Pool

BADAJOZ, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El interventor general de la Diputación de Badajoz, Ángel Díaz Mancha, ha afirmado que la retribución de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios estaba "a al altura" del resto de puestos directivos de igual característica.

Díaz Mancha ha intervenido este martes como testigo-perito en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón --hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez--, en la Diputación de Badajoz en 2017, primero como coordinador de las actividades de los conservatorio y, a partir de 2022, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

El interventor ha explicado que la normativa contempla, para los puestos directivos, la posibilidad de que perciban salarios fijos y variables, pero que no existe un límite para determinar las cantidades, aunque sí hay que motivarlas.

Sin embargo, ha especificado que el régimen salarial de la Diputación Provincial es homogéneo en función de la categoría del puesto y que, en el caso concreto de David Sánchez, cree que la retribución estaba "a la altura" del resto de los puestos directivos de igual característica. Preguntado por si se podía cobrar más dinero, ha señalado que la cantidad está "fijada".

Preguntado en la sala por si el cambio de denominaciones en las plazas es "frecuente", Díaz Mancha ha asegurado que es "relativamente frecuente". "No sé a qué podemos llamarle frecuente, pero bueno, hay más de uno y de expedientes".

BORRADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS

Tras Díaz Mancha ha comparecido como testigo el jefe de Servicio de Tecnología y Sistemas Corporativos de la Diputación de Badajoz, Víctor Peralta, quien ha dado detalles sobre los registros que realizó la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil de los correos, así como del presunto borrado de correos en el caso de la directora de Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez', Yolanda Sánchez Baltasar.

Sobre esta cuestión, ha rechazado que la Diputación pueda técnicamente acceder al buzón de cada empleado o funcionario, puesto que para poder entrar son necesarias unas credenciales, de usuario y contraseña que, en algunos casos, puede completarse con una doble verificación.

De esta manera, Peralta ha subrayado que es "técnicamente imposible" que se pudieran borrar los correos de Yolanda Sánchez Baltasar previos a 2023, tal y como ella ha sostenido tanto en la fase de instrucción como en su declaración en la Audiencia Provincial de este pasado lunes.

Peralta ha asegurado que, desde el primer momento, tanto su equipo como él se pusieron a disposición de la UCO en los registros que realizó a la sede de la diputación y ha sostenido que el proceso de extracción de información por parte de la UCO fue "totalmente correcto", rechazando así que la falta de correos de Sánchez Baltasar se debiera a algún tipo de error por parte de la unidad de la Guardia Civil.