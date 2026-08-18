Intervienen más de cien pares de zapatos deportivos falsificados en Almendralejo

Zapatillas intervenidas en Almendralejo. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias a un hombre, residente en Cádiz, como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial, que portaba más de un centenar de pares de zapatos deportivos falsificados que pretendía poner a la venta en las fiestas de Almendralejo.

Mercancía que portaba en un vehículo a pesar de carecer de permiso de conducción reglamentario y sin seguro obligatorio del vehículo, el cual tampoco había pasado la ITV, por lo que también se le formularon las correspondientes denuncias.

La actuación tuvo lugar durante la tarde del pasado viernes, cuando los agentes de la Guardia Civil y Policía Local del municipio almendralejense, dentro de los dispositivos de seguridad establecidos en vías de comunicación en las inmediaciones de la localidad, observaron que un turismo intentó eludir el punto de inspección, dándose a la fuga por un camino anexo.

Tras su interceptación y posterior inspección del vehículo, descubrieron que en su interior portaba varias bolsas de basura que contenía 111 pares de zapatillas deportivas, supuestamente imitaciones de conocidas marcas registras, indica la Guardia Civil en una nota de prensa.

Artículos de los no pudo acreditar documentalmente la legítima procedencia, ni la adquisición mediante comerciales autorizadas para distribuirlas, por lo que se intervino todo este género, que supuestamente se expondrían para su venta clandestina durante las fiestas patronales.

Una vez analizado lo intervenido, se pudo comprobar que se trataba de falsificaciones, fieles reproducciones de marcas originales. Con las pruebas incriminatorias, se le instruyó diligencias como investigado por un supuesto delito relativo a la propiedad industrial, y junto con lo intervenido son puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo.