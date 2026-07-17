Investigada una vecina de Don Benito que vendía en su tienda equipaciones de la Selección Española falsificadas

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

DON BENITO (BADAJOZ), 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha instruido diligencias como investigada a una vecina de la localidad pacense de Don Benito por vender en su establecimiento equipaciones falsificadas de la Selección Española de Fútbol, así como de otros equipos.

La actuación tuvo lugar en la mañana del pasado martes, cuando los agentes inspeccionaron un establecimiento comercial de productos en general, en el que descubrieron como se hallaban expuestos a la venta al público un total de 76 equipaciones oficiales de fútbol de grandes clubes y de la selección española, supuestas imitaciones de conocidas marcas registradas.

Artículos que la responsable de la comercialización, no pudo acreditar documentalmente la legítima procedencia, ni la adquisición mediante comerciales autorizadas para distribuirlas, por lo que se intervino todo este género, que una vez analizado se pudo comprobar que se trataba de falsificaciones, fieles reproducciones de marcas originales, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

A falta de la peritación por representantes legales de las marcas registradas, su venta podría suponerles un perjuicio económico de más de 7.000 euros.

Con las pruebas incriminatorias, se le instruyó diligencias como investigada por un supuesto delito relativo a la propiedad industrial, y junto con lo intervenido, han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Don Benito.