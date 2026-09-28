Investigadas en Cáceres cuatro personas de una misma familia por estafar casi 700.000 euros en criptomonedas

Investigados en Cáceres por estafa en criptomonedas - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado en Cáceres a cuatro personas de una misma familia por estafar presuntamente cerca de 700.000 euros a varias víctimas, por medio de falsas inversiones en criptomonedas.

Para ello, simulaban ganancias por medio de extractos bancarios, fotografías y vídeos y organizaban eventos y viajes internacionales para ganarse la confianza de sus víctimas.

La investigación comenzó después de que una víctima pusiese una denuncia en septiembre de 2025 por una supuesta estafa que comenzó en el año 2024. Ésta había entregado a una persona una importante suma de dinero mediante distintas transferencias para realizar inversiones en criptomonedas, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Con el avance de la investigación se detectó a más víctimas y se averiguó que el receptor del dinero usaba diferentes cuentas bancarias de varios miembros del grupo criminal.

Además, usaba más de 90 tarjetas bancarias de diferentes entidades para recibir y mover el dinero.

Los agentes de la Guardia Civil averiguaron que uno de los miembros del grupo criminal se aprovechaba de la confianza de vecinos de una localidad situada al norte de Cáceres para llevar a cabo estas estafas.

Una vez conseguía el dinero, simulaba que la inversión se había realizado. Para ello, empleaba extractos bancarios, fotografías y vídeos correspondientes a las supuestas ganancias obtenidas.

En algunos casos, estos extractos bancarios simulaban ganancias que superaban el millón de euros. Para obtener nuevas cantidades de dinero, los autores solicitaban nuevos pagos con el pretexto de poder desbloquear las cuentas y recuperar los beneficios obtenidos.

Con esta finalidad, incluso utilizaban el nombre de diferentes bufetes de abogados, sin su consentimiento, y falsificaban documentos con el objetivo de dotar de veracidad a estas solicitudes de dinero. Además, los investigados realizaban diferentes viajes internacionales y organizaban grandes eventos, dando difusión de todo ello entre los vecinos, con el fin de ganarse su confianza y hacerles creer que el dinero procedía de las ganancias obtenidas por sus propias inversiones.

INVESTIGACIÓN

Los investigadores averiguaron que este grupo estafó presuntamente más de 500.000 euros a víctimas residentes en el norte de la provincia de Cáceres y otros 180.000 euros a seis personas que vivían en Alicante, y que provenían de la misma localidad cacereña.

Finalmente, tres hombres y una mujer han sido investigados por la presunta comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente y las personas investigadas permanecen a la espera de juicio.