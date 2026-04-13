Investigado el autor del robo de más de 1.800 euros en un bar de Puebla de Sancho Pérez

Agentes de la Guardia Civil revisando imágenes - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio pacense de Puebla de Sancho Pérez como presunto autor del robo de más de 1.800 euros perpetrado en el interior de un establecimiento de hostelería de su localidad.

Fue a primeros del pasado mes de marzo cuando se tuvo conocimiento del robo perpetrado en un bar poblanchino y, de la inspección técnico ocular realizada en el establecimiento, se pudo determinar que el autor de la acción delictiva supuestamente accedió al interior del inmueble mediante el uso de llave falsa.

Con las gestiones practicadas durante el transcurso de la investigación, revisión de imágenes y manifestación de testigos, se pudo implicar en la acción delictiva a un vecino de la misma localidad, con "numerosos antecedentes policiales", ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Esta persona, tras hacerse con las llaves del inmueble sin el consentimiento de su propietario, y, provisto de capucha y guantes, se adentró en el mismo para apoderarse de unos 1.800 euros que se hallaban en la caja registradora y del que guardaba para realizar el pago a los proveedores.

Con las pruebas incriminatorias el miércoles pasado se le localizó en su lugar de residencia, y se le instruyeron las correspondientes diligencias por su presunta implicación en el delito del robo en el bar que han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.