Investigado por casi cuadriplicar la tasa de alcohol permitida y conducir un vehículo zigzagueando en Badajoz

Vehículo invadiendo el arcén - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un vecino del municipio pacense de Talavera la Real por un supuesto delito contra la seguridad vial, al conducir zigzagueando y casi cuadriplicar la tasa de alcohol permitida.

La actuación tuvo lugar a finales del mes de enero, cuando usuarios de la autovía A-5 alertaron a los servicios de Emergencias 112 y Guardia Civil 062 de la presencia de un vehículo que circulaba a velocidad errática y en forma de zigzag por la calzada sentido Badajoz.

Las llamadas informaban también de que el vehículo invadía en repetidas ocasiones ambos carriles de circulación y arcén, con lo que se ponía en peligro la integridad física del conductor y del resto de usuarios de la vía, a quienes obligaba a realizar maniobras evasivas para evitar colisionar con él.

Con los datos aportados, inmediatamente agentes de la Agrupación de Tráfico pertenecientes al Subsector de Guardia Civil de Badajoz establecieron un dispositivo para tratar de localizarlo, pudiendo interceptarlo ya a la altura del término municipal de Badajoz.

Tras la identificación de su conductor, se le realizaron las pruebas establecidas de detección de alcohol y drogas y se comprobó que superaba la tasa de alcohol permitida (0'25 mg/l), arrojando un resultado positivo de 0'94 mg/l y 0'98 mg/l de aire espirado, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante estos hechos, se le instruyeron diligencias como investigado por un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas, que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Badajoz.

Ahora el conductor se enfrenta a penas de hasta seis meses de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Badajoz ha agradecido la colaboración ciudadana para detectar y comunicar la presencia de este tipo de conductas y potenciará e incrementará los dispositivos especiales control y vigilancia de la seguridad vial en las vías de comunicación de la provincia para evitar conductas similares que ponen en grave riesgo al propio conductor y al resto de usuarios de las vías.