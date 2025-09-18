Investigado por provocar intencionadamente tres incendios forestales que afectaron a 25 hectáreas en Azuaga

BADAJOZ, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha instruido diligencias a un vecino de Azuaga acusado de provocar intencionadamente hasta tres incendios en este municipio, que afectaron a unas 25 hectáreas de vegetación.

Los incendios forestales se originaron en un mismo paraje dentro del término municipal de Azuaga, en concreto en la finca 'El Caneril', dos de ellos en junio y otro en julio, que afectaron a una extensión de 25 hectáreas aproximadamente de vegetación forestal de eucalipto, repoblación de pinos y encinas, así como de monte bajo.

En la extinción total de los incendios, participaron helicópteros, dos hidroaviones, dos camiones motobombas, bomberos, Agentes del Medio Natural, Protección Civil, así como diferentes patrullas de la Guardia Civil.

La Guardia Civil inició una investigación, en la que ha sido esencial la colaboración de agentes de Policía Local, con la que consiguieron reunir las suficientes pruebas, tanto de las muestras recogidas durante la inspección pericial como de las manifestaciones obtenidas, para poder determinar que el origen de los incendios habría sido de manera intencionada, supuestamente "por la aplicación directa de llama en el abundante y seco combustible existente", según explica la Guardia Civil en nota de prensa.

En el transcurso de las pesquisas se pudo averiguar la implicación de uno de los vecinos de Azuaga en este delito, aunque hasta el momento se desconocen las motivaciones que supuestamente tuvo el ahora investigado para provocar los incendios.

Con las pruebas incriminatorias, se le instruyeron diligencias como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva (tres incendios forestales intencionados), que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena.

El ahora investigado se puede enfrentar a penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses.