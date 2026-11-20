Imagen de la investigación de un incendio - GUARDIA CIVIL

ALCONCHEL (BADAJOZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Cheles, acusado de ser el presunto autor de un delito de incendio forestal, que calcinó cuatro hectáreas de jara y encinas en una finca de Alconchel.

La investigación comenzó el pasado 9 de agosto, después de que el informe técnico confirmara que el incendio fue intencionado, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

En las labores de extinción, además de hidroaviones, trabajaron sobre el terreno agentes del medio rural, efectivos del Plan Infoex, técnicos coordinadores y diferentes patrullas de la Guardia Civil, precisando la utilización de camiones de bomberos, motobombas y vehículos todo terreno.

Tras el desarrollo de la investigación, los agentes identificaron como presunto autor a un vecino de Cheles con antecedentes similares, quien habría actuado tras un conflicto con el propietario de la finca afectada de Alconchel.

Con informes y las pruebas recabadas, el pasado miércoles 11 de noviembre se le instruyeron diligencias como investigado por un delito de incendio forestal. Las actuaciones se pusieron a disposición de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Olivenza.