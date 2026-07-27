Investigado un vecino de Talarrubias por provocar de forma intencionada dos incendios en días sucesivos

Incendio forestal en Talarrubias - GUARDIA CIVIL

TALARRUBIAS (BADAJOZ), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de la localidad pacense de Talarrubias, acusado de provocar dos incendios forestales en dos días sucesivos.

Estos dos incendios forestales se originaron durante los días 30 de junio y 1 de julio en un mismo paraje dentro del término municipal de Talarrubias, que afectaron a una extensión de 38,5 hectáreas aproximadamente de vegetación forestal de encinas, jara y pastos.

En la extinción total de los, participaron un helicóptero, camiones, bulldozers, un director técnico, bomberos, agentes del Medio Natural, así como diferentes patrullas de la Guardia Civil, mientras que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación.

Con las primeras pesquisas, los agentes obtuvieron suficientes indicios para averiguar que el origen de los incendios habría sido provocado de manera intencionada, supuestamente por "la aplicación directa de llama en el abundante y seco combustible existente", según relata la Guadia Civil en nota de prensa.

Posteriormente, se pudo averiguar la implicación de uno de los vecinos de esta localidad, al que se le sitúa en las franjas horarias y lugares de comisión de las acciones delictivas.

Aunque este hombre supuestamente tenia discrepancias para la obtención del arrendamiento de la finca, la Guardia Civil continua con la investigación para poder concretar las motivaciones que tuvo esta persona para provocar los incendios.

Con todas las pruebas incriminatorias, se le han instruido diligencias como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva, en concreto, dos incendios forestales intencionados, que han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque.