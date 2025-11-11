Investigados por estafar 7.000 euros a un octogenario de Zafra con el timo del 'tocomocho'

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil instruye diligencias a dos vecinos de Navalmoral de la Mata y Mijadadas (Cáceres) como supuestos autores de un delito de estafa por el procedimiento del timo del 'tocomocho' a un octogenario de la localidad pacense de Zafra.

El pasado mes de septiembre, la Guardia Civil tuvo conocimiento de la estafa sufrida por un varón de 83 años de edad, quien relató a los agentes que, cuando se encontraba en la vía publica de Zafra, se le acercó un individuo con acento gallego, quien le solicitó información sobre la administración de la ONCE más cercana.

Sorpresivamente, se acercó otra persona, a la que le dejó varios cupones que portaba mientras se adentraba en un bar a orinar. Este otro individuo, invitó al anciano a adentrarse en su vehículo para comprobar mediante llamada telefónica si estos cupones tienen premio, pudiendo escuchar claramente que estaban premiados con 35.000 euros cada uno, más lo correspondiente a la serie, un total de casi 800.000 euros.

Ante los citados hechos, le propone comprarle los cupones premiados al supuesto gallego y acordó en que le darían 5.000 euros cada uno por cada cupón, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Una vez que volvió del bar, los tres se desplazaron en un vehículo hasta las inmediaciones de su entidad bancaria donde sacó de su cuenta bancaria 5.000 euros y otros 2.000 euros que tenía en su casa, recibiendo por parte de esta persona dos de los cupones de la ONCE supuestamente premiados, ya que, posteriormente, pudo comprobar que esos cupones no estaban premiados y que había sido estafado.

Con todos los datos, manifestaciones y análisis de imágenes de seguridad, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Zafra pudieron identificar el vehículo utilizado para la comisión de los hechos, así como la identidad de los supuestos autores del timo, dos cacereños con antecedentes por hechos similares.

Practicadas las gestiones y pesquisas con la colaboración de la UOPJ de la Guardia Civil de Cáceres, este pasado fin de semana se pudo localizar e investigar en dependencias oficiales de la Guardia Civil a uno de los estafadores, teniendo plenamente identificado el segundo, de quien no se descarta su pronta localización y detención.