Investigan a un joven por maniobras temerarias en moto en Ahigal (Cáceres) que difundía en redes sociales

Imagen del conductor investigado por maniobras temerarias con una motocicleta. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han investigado a un joven como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial tras difundirse en una red social vídeos en los que se le observa realizando maniobras temerarias con una motocicleta en vías abiertas al tráfico en la provincia de Cáceres.

Los hechos tuvieron lugar los pasados meses de septiembre y noviembre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un individuo circulaba por la localidad de Ahigal (Cáceres) y por la zona de la presa del pantano de Gabriel y Galán, en Guijo de Granadilla, realizando conducciones peligrosas.

En las imágenes difundidas en un grupo cerrado de Instagram, a las que han tenido acceso los agentes, se aprecia al investigado efectuando "caballitos" mientras adelantaba a otros vehículos, así como derrapes con la rueda trasera, conocidos como "quemar rueda", conductas que comprometían gravemente la seguridad de los usuarios de la vía, indica la Guardia Civil en nota de prensa.

Fruto de la investigación abierta la Guardia Civil ha logrado identificar al responsable de las maniobras, procediéndose a su investigación penal como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducción temeraria. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Decanato de los Juzgados del Partido Judicial de Plasencia (Cáceres).