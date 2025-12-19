Irene de Miguel (Unidas) insta a que "no se quede ni un voto de izquierdas este domingo en casa"

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, interviene en el acto de cierre de campaña en Badajoz - UNIDAS POR EXTREMADURA

BADAJOZ, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha instado a que "no se quede ni un voto de izquierdas este domingo en casa".

Unidas por Extremadura ha cerrado este viernes su campaña electoral con un mitin y una fiesta de cierre en el Círculo Pacense de Badajoz, donde De Miguel ha destacado la "gran campaña" que ha hecho la formación y ha agradecido a la militancia su labor.

También se ha referido la candidata en su discurso al debate electoral celebrado este jueves en RTVE. "El debate lo perdió ayer la señora Guardiola que demostró que es una cobarde, porque debatir debe ser un derecho de los ciudadanos para que puedan conocer las propuestas de los candidatos, y debe ser un deber de los candidatos".

Del mismo modo, ha criticando sus recientes declaraciones vertidas tras el robo de votos de la oficina de Correos de Fuente de Cantos. "Por un lado afirma que nos iban a robar la democracia mientras, por otro, dice que no quiere debatir. Ha hecho el ridículo diciendo que nos robaban la democracia por robar unos pocos de votos en Fuente de Cantos. Extremadura no se merece esta presidenta", ha recalcado.

En este sentido ha insistido que "ha habido una absoluta derrota de la señora Guardiola, que está escondida, porque no quiere dar la cara, ya que lo único que ha hecho durante la legislatura ha sido privilegiar a los más ricos; llevarnos a tener las peores listas de espera de nuestro país; o arrastrarnos a una situación insostenible en nuestra dependencia y en nuestra sanidad".

