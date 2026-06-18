Jaime Jabato toma posesión como nuevo concejal en el Ayuntamiento de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jaime Alejandro Jabato García ha tomado posesión este jueves como nuevo concejal en el Ayuntamiento de Cáceres, en el pleno ordinario del mes de junio, en sustitución de Encarna Solís, que renunció a su puesto en el consistorio al ser nombrada gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES) de la Junta de Extremadura.

Jabato --que en la actualidad es el director general de Infraestructuras Deportivas de la Junta de Extremadura-- ha jurado la Constitución y ha recibido la medalla de concejal del consistorio cacereño, que le ha impuesto el alcalde Rafael Mateos.

Con la llegada de Jabato al Gobierno local, a tan solo un año de la próximas elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027, se hará una remodelación de las competencias que se dará a conocer este viernes, aunque el alcalde ya ha adelantado que será "un pequeño ajuste". Cabe recordar que Encarna Solís era la concejala de Servicios Sociales, competencia que ha asumido este tiempo el propio alcalde.

La marcha de Encarna Solís supone la segunda baja en el Gobierno de Rafael Mateos en el Ayuntamiento de Cáceres en esta legislatura 2023-2027. La primera renuncia fue la de Raquel Preciados, que asumió la dirección del Museo de Cáceres.

Tras la marcha de Preciados, entró en el Ejecutivo cacereño Noelia Rodríguez, quien se hizo cargo de la cartera de Deportes, mientras que las competencias de Raquel Preciados --Turismo y Patrimonio Histórico-- se distribuyeron entre Ángel Orgaz y Tirso Leal.