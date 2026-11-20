Cartel del 52 Festival Flamenco de Cáceres - FFC

CÁCERES 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Flamenco de Cáceres celebra este sábado, 21 de noviembre, su quincuagésima segunda edición con un cartel que incluye las actuaciones de dos triunfadores extremeños del Festival del Cante de las Minas, el guitarrista Javier Conde y la cantaora Celia Romero, que se suman al cantaor jerezano Jesús Méndez, entre otros artistas.

La cita será a partir de las 20,30 horas en el auditorio el Complejo Cultural San Francisco de la capital cacereña organizada por la Peña Amigos del Flamenco de Cáceres, que lleva más de medio siglo difundiendo y revalorizando el flamenco en la región.

Este año, entre los artistas que aparecen en cartel destaca la figura del cacereño Javier Conde, que es el ganador más joven del Bordón Minero del Festival Internacional de Cante de las Minas de La Unión. "Goza de un sólido prestigio nacional e internacional que se asienta sobre un virtuosismo y una técnica reservada a los elegidos", informa la organización. Junto a él, Carmen Moreno deleitara con un baile personal dotado de armónicos y ensamblados movimientos.

La presencia de Celia Romero, que consiguió la prestigiosa Lámpara Minera en el Festival Internacional de Cante de las Minas de La Unión a la edad de dieciséis años, traerá su cante clásico y actual, al mismo tiempo. "Es el suyo un cante de raíz, heredera del flamenco más tradicional, pero, interpretados desde un vuelo marcadamente contemporáneo", explica la organización. Vendrá acompañada de Francís Pinto, tocaor dotado de una innata elegancia melódica.

Cerrando la terna, Jesús Méndez, de la casa cantaora de los Méndez. Representante del cante jerezano heredado y poseedor de una gran voz que evoca el cante y el alma de los antiguos, Jesús Méndez está llamado a ser uno de los grandes refrentes del cante por derecho. A su lado, el tocaor Vicente Santiago, de la escuela de "los Moraos" y arquetipo del toque gitano de pellizco y compas.

La presentación correrá a cargo de Laura Zahinos, directora y presentadora del programa 'Entre palos y quejíos' de Canal Extremadura Radio. El precio de la entrada será de 10 euros y podrá adquirirse en la taquilla del festival la misma tarde de su celebración.

De esta forma, el Festival Flamenco de Cáceres sigue apostando por el flamenco con claro sabor extremeño y por la presencia de la mujer sobre las tablas, además de por la juventud de los artistas. "La proyección artística de todos ellos está aún en fase de evolución hacia logros artísticos de mayor nivel", concluye la organización, que resalta "el aliento del flamenco más clásico impregnado de herencia y sabiduría" que aportará el cantaor Jesús Méndez.