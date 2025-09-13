Jerez de los Caballeros descubre el cartel que lo distingue como uno de los Pueblos Más Bonitos de España

El acto ha tenido lugar en la Plaza de España de Jerez de los Caballeros - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Jerez de los Caballeros ha celebrado este pasado viernes el acto de descubrimiento del cartel que lo acredita como miembro de Los Pueblos Más Bonitos de España, en el marco de un multitudinario acto que ha reunido a autoridades, vecinos y representantes del sector turístico.

Durante la velada celebrada en la Plaza de España jerezana, el presidente de la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, Francisco Mestre, ha reivindicado a la localidad como un "lugar excepcional" de patrimonio "espectacular", cuyas murallas, conjunto monumental y cuidado de sus calles la convierten en un "referente de belleza y autenticidad".

Por su parte, el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, ha resaltado que este reconocimiento no supone un "simple título" sino que se constituye como el "fruto del esfuerzo colectivo de vecinos, instituciones y hosteleros" por mantener "vivo" el patrimonio, tradiciones y un modelo turístico de calidad, según ha recogido la asociación en nota de prensa.

A renglón seguido, el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos, ha destacado que este distintivo "refuerza" la economía local y contribuye a que Extremadura "siga avanzando como tierra acogedora, con una oferta cultural y gastronómica única", a la par que ha asegurado el Ejecutivo autonómico apoyará "todas las iniciativas que consoliden el turismo rural como motor de desarrollo y empleo en la región".

Destapado el cartel oficial, la noche ha continuado con la actuación de la Coral de la Escuela Municipal de Música, culminando con la música de Naiala Narciso.

Cabe destacar que con la incorporación de Jerez de los Caballeros a la red, ya son nueve los pueblos extremeños que forman parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España: Olivenza, Llerena y Jerez de los Caballeros en la provincia de Badajoz, y Guadalupe, Robledillo de Gata, San Martín de Trevejo, Trevejo, Trujillo y Valverde de la Vera en la de Cáceres.