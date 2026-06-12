José María Pina se impone al sprint en la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Extremadura Élite y Sub-23

Ciclistas durante la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta a Extremadura élite y sub-23 arrancado este viernes, 12 de junio, con la victoria del murciano José María Pina (Aluminios Cortizo) en un reducido sprint disputado por una treintena de corredores en las calles de la localidad pacense de Burguillos del Cerro.

Pina batió a Sergio Gutiérrez (Gomur), al extremeño Raúl Martín (Finisher) y a David Chamorro (Team Extremadura-Pebetero), en esta primera etapa que ha partido de Azuaga.

A la salida ha asistido el director general de Deportes, Santiago Amaro, que ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Natividad Fuentes; el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo; el coordinador de Promoción Deportiva de la Junta de Extremadura, Pedro Gordillo; y el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho; entre otros.

La dureza de los continuos repechos y el alto ritmo de carrera han mostrado una etapa muy disputada que se ha resuelto en las calles de Burguillos del Cerro, donde el murciano José María Pina, del Equipo 'Aluminios Cortizo', se ha convertido en el primer líder de la ronda extremeña.

El director general ha asistido a la ceremonia de entrega junto a la alcaldesa de Burguillos del Cerro, María José Calderón; el concejal de Deportes, Pablo Asensio; entre otros, acto en el que se ha reconocido a los vencedores de las distintas clasificaciones de la etapa y al mejor corredor extremeño.

La segunda etapa, la más larga de la historia de la Vuelta a Extremadura, con 179,4 kilómetros entre la Finca El Toril de Caja Rural de Extremadura, en las inmediaciones de El Carrascalejo, y Santiago del Campo, se disputará este sábado, día 13.

La ronda concluirá el domingo, día 14, con la etapa reina entre Casares de las Hurdes y Baños de Montemayor, una jornada que recorrerá Las Hurdes y el Valle del Ambroz y que incluirá ascensiones decisivas como El Robledo y Lagunilla, que decidirán la clasificación general final.

La Junta de Extremadura reafirma su compromiso con el deporte como "herramienta de desarrollo y cohesión territorial", así como con la organización de eventos que contribuyen a promocionar los municipios extremeños, dinamizar el medio rural y proyectar la imagen de la región a través de sus paisajes, su patrimonio y su capacidad para acoger competiciones deportivas de "primer nivel".