La Junta abona esta semana más de 53 millones a 37.000 agricultores de ayudas directas de superficies de la PAC

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MÉRIDA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura ha procedido esta semana al abono de más de 53 millones de euros a un total de 37.085 agricultores, una cantidad correspondiente a la liquidación del saldo (10 por ciento que quedaba pendiente de abono) de todas las líneas de ayudas directas por superficies de la PAC.

Entre estas líneas de ayuda destaca la Ayuda Básica a la Renta, con más de 29 millones de euros; el Eco-Régimen de Pastoreo Extensivo, con casi 11 millones de euros; y la Ayuda Redistributiva Complementaria a la Renta, con más de 5,5 millones de euros.

La Dirección General de la PAC tenía previsto recibir los fondos Feaga este pasado miércoles, 17 de junio, por lo que desde ese momento se han empezado a abonar las nóminas de las distintas líneas de ayuda, señala en nota de prensa la Junta de Extremadua.