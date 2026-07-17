La Junta abre la convocatoria para crear listas de espera extraordinarias de docentes en 32 especialidades

Personas participantes en un examen - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha comenzado el procedimiento para la constitución de listas de espera extraordinarias en 32 especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño.

Esta convocatoria tiene como finalidad "mejorar la cobertura en las especialidades", en régimen de interinidad, donde es previsible el agotamiento de las listas de espera ordinaria y supletoria.

Así, las listas definitivas derivadas de este procedimiento sustituirán a las listas extraordinarias de las especialidades convocadas, lo cual "permitirá ingresar a personal que cumpla con los requisitos y no hayan tenido la oportunidad de hacerlo, reforzando y actualizando los candidatos disponibles para el desempeño de la función docente", señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

ESPECIALIDADES CONVOCADAS

En concreto, para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria las especialidades convocadas son Filosofía, Matemáticas, Alemán, Portugués, Procesos de Producción Agraria, Procesos en la Industria Alimentaria, Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos.

También se han convocado las especialidades de Procesos Sanitarios, Procesos y Medios de Comunicación, Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios, Operaciones y Equipos de Producción Agraria, Procedimientos Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico, Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, y Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido.

Por su parte, las especialidades para docentes de Escuelas Oficiales de Idiomas son Francés, Italiano y Portugués.

En el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas las especialidades ofertadas son Contrabajo, Fagot, Flauta Travesera, Fundamentos de Composición, Oboe, Trombón, Tuba, Violoncello, Caracterización e Indumentaria, Danza Aplicada al Arte Dramático, Lenguaje Musical y Expresión Corporal.

Asimismo, para Artes Plásticas y Diseño se han convocado las especialidades de Diseño Gráfico, Materiales y Tecnología. Diseño, y Medios Informáticos.

CONCURSO DE MÉRITOS

Señala el Ejecutivo regional que la constitución de las listas de espera se hará mediante concurso de méritos, aunque los candidatos que concurran a las especialidades de Caracterización e Indumentaria, Danza Aplicada al Arte Dramático y Expresión Corporal, así como a todas las especialidades del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, deberán superar una prueba de carácter práctico, que sea definida y publicada con la antelación suficiente a su celebración.

Del mismo modo, aquellos que no posean la nacionalidad española, o que no se deduzca por su origen el conocimiento de la lengua castellana, deberán acreditar un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita mediante la superación de una prueba específica.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Los aspirantes que cumplan los requisitos generales y específicos establecidos en la resolución, publicada en el Diario Oficial de Extremadura el 16 de julio del 2026, pueden solicitar su participación en el procedimiento mediante una única solicitud, que deberá cumplimentarse obligatoriamente de forma telemática a través del portal Profex.

El plazo para este trámite será de diez días hábiles contados a partir de este viernes, 17 de julio, y hasta el 30 de julio.

La solicitud se considerará presentada en el momento en que sea completado todo el proceso telemático, incluido el registro de la solicitud, debiéndose guardar el justificante generado de registro como confirmación de dicha presentación.