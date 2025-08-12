La Junta activa la situación operativa 2 del Plan Infocaex y se acuerda evacuar Jarilla y Villar de Plasencia

Efectivos del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha activado la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex) y se ha acordado confinar Cabezabellosa y evacuar Jarilla y Villar de Plasencia.

Así, el Ejecutivo extremeño ha activado la situación operativa 2 del Plan Infocaex a las 21,30 horas por posibles daños a la población, bienes y medio ambiente motivado por los incendios activos en Extremadura, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Por otra parte, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha informado en redes sociales de que se ha acordado confinar Cabezabellosa y evacuar Jarilla y Villar de Plasencia en la zona norte. "Noche muy dura. Vamos a por ello", ha señalado.

Extremadura ha llegado a tener activos este martes más de una decena de incendios forestales, aunque, según la última actualización de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en estos momentos están activos el de Villar del Pedroso, Jarilla, Mata de Alcántara, Malpartida de Cáceres y Malpartida de Plasencia.