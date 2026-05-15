La Junta advierte de retrasos de hasta 2 años en la evaluación de mujeres víctimas de violencia de género en Badajoz

Ls secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, en declaraciones a los medios - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, ha exigido este viernes al Ministerio de Justicia que dote al Instituto de Medicina Legal (IML) de Badajoz de los profesionales necesarios para evitar los "retrasos", de hasta 2 años, ha indicado, que se están produciendo en la evaluación de las mujeres víctimas de violencia de género y sexual, y de los menores.

Sánchez Vera ha recordado que desde hace "años" las memorias anuales del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y los informes de las Comisiones Territoriales de Violencia de Género del TSJEx vienen recogiendo la "problemática" de la "falta" de profesionales de la psicología forense para la evaluación de las víctimas.

Así, ha advertido de que en la provincia de Badajoz sólo hay un equipo psicosocial, con un sólo profesional de psicología forense y trabajador social, lo que según indica está ocasionando "retrasos" en la práctica de pruebas preconstituidas y en la emisión de los informes pertinentes solicitados por las autoridades judiciales durante la tramitación de los procedimientos penales en juzgados y tribunales.

Precisamente, la práctica de pruebas preconstituidas evitan la victimización secundaria de las mujeres y menores, al no ser necesario que revivan de nuevo todo el suceso durante el juicio oral, asevera.

Además, Sánchez ha señalado que unos retrasos "tan largos" influyen en la pérdida de la huella de la memoria, "tan importante para evitar esa revictimización", incide.

Por ello, la secretaria general de Igualdad y Conciliación exige al Gobierno que solvente esta situación "cuanto antes", que convoque oposiciones si es necesario para reforzar los equipos psicosociales, y dote al IML de Badajoz del personal "oportuno" para poder atender "dignamente" a mujeres, niñas y niños, que han sido víctimas de violencia y, por lo tanto, se encuentran en una situación de "grave vulnerabilidad".

Al respecto, ahonda en que los informes de los equipos psicosociales son de "vital importancia" para que las juezas y los jueces puedan finalizar la instrucción o investigación de las causas judiciales, indica en nota de prensa la Administración regional.

En este sentido, Sánchez Vera ha resaltado que la responsabilidad en poner solución a este problema es "únicamente" del Gobierno de España, puesto que la Junta de Extremadura "carece de competencias en Justicia".

No obstante, ha señalado que la red asistencial de la Junta para ayudar a las víctimas de violencia de género y sexual, y a sus hijas e hijos, está a disposición "completamente" de éstas para "ayudarles en su recuperación integral", de modo que puedan, "cuanto antes", llevar una vida "normalizada" y con "plena autonomía".