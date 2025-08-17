La Junta agradece al Gobierno el envío de medios a Extremadura, pero advierte que "no son suficientes"

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez, en el Puesto de Mando Avanzado del 112 - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha agradecido el envío de medios para combatir el fuego en la región, aunque ha advertido que "no son suficientes" ni "se corresponden" con los solicitados por la Junta de Extremadura al Gobierno central.

"Agradecemos y reconocemos el esfuerzo, pero no son suficientes ni se corresponden con los que hemos pedido", ha subrayado el consejero en respuesta a preguntas de los medios desde el Puesto de Mando Avanzado del 112 en La Granja (Cáceres).

En concreto, del Ejército de Tierra han sido enviadas a Extremadura una veintena de patrullas de la Brigada Extremadura XI de Bótoa, las cuales desarrollarán tareas de vigilancia, control y persuasión en puntos del territorio que no sean los de la emergencia. A ellas se sumarán entre cuatro o cinco máquinas pesadas de la Armada que se desplazarán desde Rota (Cádiz).

Con relación al Mecanismo Europeo de Protección Civil, ha sido puesto a disposición de la región un helicóptero de Eslovaquia, así como un listado de medios de Alemania que valorarán los técnicos del Infoex para determinar cuáles de ellos es posible emplear para sofocar el fuego de Jarilla (Cáceres). No obstante, ha aclarado el consejero, dicho helicóptero llegaría en la tarde de este próximo lunes, no pudiendo, por tanto, ser utilizado hasta el día siguiente.

Entre los medios solicitados por la Junta figuraban 50 autobombas forestales pesadas, 200 bomberos forestales, cinco aviones anfibios, cinco helicópteros medios o semipesados bombarderos, cinco helicópteros ligeros de transporte y extinción, ocho equipos de maquinaria pesada, cinco secciones de intervención y patrullas de vigilancia para la Sierra de San Pedro y el norte cacereño.