La Junta amplía a los 576.869 euros las ayudas para integración laboral de jóvenes del sistema de protección de menores

MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura ha ampliado hasta los 576.869,58 euros el presupuesto de la convocatoria de subvenciones destinadas a favorecer la integración social de menores y jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de Menores, mediante su incorporación o mantenimiento en el mercado laboral durante 2026.

La modificación supone un incremento de 96.144,90 euros respecto a la dotación inicial de 480.724,68 euros, lo que representa un aumento aproximado del 20 por ciento.

El refuerzo presupuestario permitirá incrementar los recursos destinados a facilitar el acceso al empleo de estos jóvenes y favorecer la continuidad de su actividad laboral, contribuyendo a su integración social y al desarrollo de un proyecto de vida autónomo.

La ampliación se concentra en la Línea I de la convocatoria, con un aumento de las partidas presupuestarias correspondientes a las anualidades de 2026 y 2027.

Estas ayudas forman parte de las actuaciones que desarrolla la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia para apoyar a los menores y jóvenes vinculados al sistema de protección, especialmente en una etapa "clave" como es la transición a la vida adulta, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

A través de estas subvenciones, la consejería impulsa medidas orientadas a favorecer la autonomía personal y la integración sociolaboral, facilitando oportunidades para que estos jóvenes puedan acceder al mercado de trabajo y mantener su empleo.

Con esta modificación, la convocatoria alcanza una dotación total de 576.869,58 euros, destinada a reforzar las oportunidades de integración laboral de los jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de Menores de Extremadura.